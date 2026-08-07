МЧС приступило к тушению пожара на складе с краской и автомаслами в Брянске
Сотрудники МЧС в Брянской области ликвидируют пожар в складском помещении, где хранились краска и автомасла. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Брянской области.
Сообщение поступило по адресу: Брянская область, Фокинский район, ул. Олега Кошевого, 34В. На месте работают более 50 сотрудников подразделений и 17 единиц техники. По предварительной информации, пострадали четыре человека.
Причины возгорания уточняются.
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что взял ситуацию на личный контроль. Рядом с местом пожара проводятся замеры качества воздуха.
5 августа произошло возгорание на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве. Согласно предварительной информации, пожар носил техногенный характер.