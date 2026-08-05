В Королеве произошел пожар на ЦНИИмаш
Пожар произошел на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве, сообщил ТАСС.
«На территории ЦНИИмаш произошло возгорание. Предварительно, пожар носит техногенный характер», – сказал собеседник агентства.
Пожарные прибыли на место и приступили к тушению. Сведения о причинах возгорания, а также о пострадавших уточняются.
ЦНИИмаш – главный институт «Роскосмоса». Он занимается разработкой и испытаниями ракетно-космической техники, участвует в создании космических аппаратов.
В мае в Москве произошел пожар на площади 3000 кв. м в металлокаркасном строении на Вернисажной улице. Предварительно, возгорание началось с помещения для игры в квест «Дьявольский кинотеатр». Пожару присвоили третий ранг сложности.