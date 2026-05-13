Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидировали
Пожар на площади 3000 кв. м в металлокаркасном строении на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС России.
Из огня спасены пять человек. Сначала возгорание было зафиксировано на площади 200 «квадратов», потом пламя распространилось на 1000 кв. м, а затем – на 3000. Тушение осложняли сложная планировка и конструктивные особенности здания.
К ликвидации пожара привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов. С воздуха проводилась разведка с помощью беспилотных авиасистем.
Предварительно, возгорание началось с помещения для игры в квест «Дьявольский кинотеатр». Пожару был присвоен третий ранг сложности.