Главная / Общество /

Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидировали

Ведомости

Пожар на площади 3000 кв. м в металлокаркасном строении на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Об этом говорится в сообщении столичного управления МЧС России.

Из огня спасены пять человек. Сначала возгорание было зафиксировано на площади 200 «квадратов», потом пламя распространилось на 1000 кв. м, а затем – на 3000. Тушение осложняли сложная планировка и конструктивные особенности здания.

К ликвидации пожара привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов. С воздуха проводилась разведка с помощью беспилотных авиасистем.

Предварительно, возгорание началось с помещения для игры в квест «Дьявольский кинотеатр». Пожару был присвоен третий ранг сложности.

