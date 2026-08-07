Два человека погибли от удара БПЛА по многоквартирному дому в Керчи

7 августа ВСУ ударили по логистическому объекту Wildberries в Екатеринбурге. Начался пожар, сотрудники были эвакуированы. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты. По словам полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги, из помещений логистического объекта эвакуировали 800 человек. Пострадавших нет. В 05:51 мск губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил об угрозе беспилотной атаки в регионе.