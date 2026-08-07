Два человека погибли от удара БПЛА по многоквартирному дому в Керчи
В результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный дом в Керчи погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Аксенов выразил соболезнования семьям погибших. Он также уточнил, что пострадавшему будет оказана необходимая медицинская помощь.
7 августа ВСУ ударили по логистическому объекту Wildberries в Екатеринбурге. Начался пожар, сотрудники были эвакуированы. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты. По словам полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги, из помещений логистического объекта эвакуировали 800 человек. Пострадавших нет. В 05:51 мск губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил об угрозе беспилотной атаки в регионе.
За ночь 7 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Крыма, Татарстана, Башкортостана и акваторией Черного моря.