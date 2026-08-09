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В Белгороде после атаки ВСУ ранены 13 человек, включая детей

Ведомости

Ночью Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников.  Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«В результате ударов пострадали 13 мирных жителей, среди которых двое детей», – написал он в Telegram-канале.

Один ребенок с осколочными ранениями грудной клетки госпитализирован в детскую облбольницу. На месте медики оказали помощь девятилетнему ребенку и троим взрослым. Еще восемь пострадавших доставляются в больницы Белгорода.

В городе зафиксированы повреждения более четырех многоквартирных домов, административного здания, социального и коммерческого объектов. 

От взрывов БПЛА загорелись два автомобиля и частный дом. Возгорания ликвидируют пожарные расчеты. Информация о других последствиях уточняется.

За предыдущие сутки ВСУ 138 раз атаковали регион, были сбиты 154 беспилотника. Один человек погиб, 24 ранены. 

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