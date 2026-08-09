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Суд арестовал управленцев «Дрон солюшнс»

Ведомости

Кузьминский районный суд Москвы 8 августа отправил под арест действующего и бывшего генеральных директоров компании – производителя беспилотных систем ООО «Дрон солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Соответствующая информация размещена в базе суда.

Барбасову и Хазалии предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фабула уголовного дела правоохранителями пока не разглашается.

Компания «Дрон солюшнс» создана в 2018 г., является резидентом «Сколково». Предприятие разрабатывает беспилотные авиационные системы и специализированное программное обеспечение. Его дроны применяются для мониторинга промышленных объектов, картографии и доставки грузов.

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