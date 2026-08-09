Фанаты Гарри Поттера добились переноса маршрута энергокабеля ради могилы Добби

Сцена похорон Добби из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» снималась именно на этом пляже в Пембрукшире. С тех пор место стало неофициальным мемориалом, куда поклонники приносят камни и другие памятные вещи. Руководитель проекта Саймон Ладлам в подкасте The Energy Revolution признался, что сначала не знал, кто такой Добби, и удивился, что речь идет о вымышленном персонаже, однако после консультаций с планировщиками маршрут был скорректирован.