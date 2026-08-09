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Фанаты Гарри Поттера добились переноса маршрута энергокабеля ради могилы Добби

Ведомости

Поклонники серии фильмов о Гарри Поттере вынудили разработчиков энергетического проекта Greenlink стоимостью 430 млн фунтов стерлинга (около $580 млн) изменить маршрут прокладки кабеля, чтобы не затронуть место, которое они считают могилой эльфа Добби на пляже Фрешвотер-Уэст в Уэльсе.

Как сообщает The Independent, после того как BBC Wales осветила планы по прокладке кабеля через этот участок, в офис проекта поступили сотни звонков от возмущенных фанатов.

Сцена похорон Добби из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» снималась именно на этом пляже в Пембрукшире. С тех пор место стало неофициальным мемориалом, куда поклонники приносят камни и другие памятные вещи. Руководитель проекта Саймон Ладлам в подкасте The Energy Revolution признался, что сначала не знал, кто такой Добби, и удивился, что речь идет о вымышленном персонаже, однако после консультаций с планировщиками маршрут был скорректирован.

Проект Greenlink, соединяющий энергосистемы Великобритании и Ирландии, предусматривает прокладку 190-километрового высоковольтного кабеля, из которых 160 км проходят по дну Ирландского моря. После изменения маршрута, согласованного с властями и местными жителями, проект был завершен в 2025 г. и теперь обеспечивает электроэнергией 380 000 домов. Могила Добби осталась нетронутой.

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