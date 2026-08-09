Число погибших при атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до шести

За медицинской помощью обратились еще двое мужчин, раненые при атаке, после оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно. В целом ранения разной степени тяжести при атаке получили более 20 человек, среди них – дети 4 и 9 лет. Четырехлетний ребенок с осколочными ранениями грудной клетки находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, девятилетнему ребенку помощь оказана на месте.