Число погибших при атаке дронов ВСУ на Белгород выросло до шести
В ходе разбора завалов многоквартирного дома, охваченного огнем в ходе массированной ночной атаки украинских беспилотников на Белгород, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, сообщил оперативный штаб Белгородской области в Max. Таким образом, число жертв атаки возросло до шести человек. Ранее сообщалось о трех погибших, затем их число выросло до пяти.
За медицинской помощью обратились еще двое мужчин, раненые при атаке, после оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно. В целом ранения разной степени тяжести при атаке получили более 20 человек, среди них – дети 4 и 9 лет. Четырехлетний ребенок с осколочными ранениями грудной клетки находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, девятилетнему ребенку помощь оказана на месте.
В результате взрывов беспилотников загорелись пять автомобилей, два многоквартирных дома и один частный дом. Пожарные быстро потушили все возгорания. Пострадали три административных здания, три социальные и шесть коммерческих объектов, 29 многоквартирных домов, пять частных домов и 33 автомобиля, сообщали ранее местные власти. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт».