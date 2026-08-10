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Путин назвал недопустимой депопуляцию российских регионов

Ведомости

России нужно остановить сокращение численности населения в ряде регионов. К этому призвал президент Владимир Путин в рамках рабочего визита в Бурятию.

«Нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, нужно найти оптимальное, сбалансированное решение, имея в виду сегодняшние возможности использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, другие возможности IT», – подчеркнул российский лидер.

Президент отметил, что есть «точка зрения», согласно которой главные точки роста находятся в больших городах, поэтому все деньги и ресурсы нужно вкладывать именно в них. Но, указал Путин, для России с ее масштабами подобная модель недопустима.

Ранее глава государства на встрече с урбанистами отметил, что нужно поддерживать молодежь, желающую жить и работать на малой родине. Президент заявил, что работы по всем проектам, связанным с развитием населенных пунктов, ведутся системно и в полном объеме.

10 августа президент прибыл в Улан-Удэ. В ходе рабочей поездки он примет участие в заседании президиума Госсовета по развитию пассажирского транспорта и церемонии открытия Ермаковского горно-обогатительного комбината. Также у главы государства запланирована отдельная встреча с руководителем региона Алексеем Цыденовым.

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