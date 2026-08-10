В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4
В Колумбии произошло крупное землетрясение магнитудой 7,4. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Геологической службы США.
Подземные толчки произошли в 7:34 утра по местному времени. Их зафиксировали в 4 км к востоку от небольшого города Сан-Хосе-дель-Пальмар.
По мере анализа доступных данных сейсмологи могут пересмотреть заявленную магнитуду. Дополнительная информация, собранная о подземных толчках, может также побудить ученых геологической службы обновить карту силы землетрясения, уточнили в издании.
Ранее, 4 августа, стало известно, что мощное землетрясение магнитудой 7,1 в японской префектуре Кумамото повредило 53 объекта культурного наследия. Среди них – памятники из списка ЮНЕСКО. Специалисты продолжают оценку нанесенного ущерба и разрабатывают меры по восстановлению поврежденных памятников.
3 августа в Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Сейсмособытие произошло в 09:57 по местному времени (04:57 мск). Эпицентр находился примерно в шести километрах от поселка Танхой.