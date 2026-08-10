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В Крыму задержали экс-депутата после обнаружения тела во дворе его дома

Ведомости

Бывшего депутата Джанкойского района республики Крым задержали после того, как на территории его дома правоохранители обнаружили тело 12-летней школьницы. Об этом сообщило МВД по региону. Следственный комитет возбудил в отношении 64-летнего мужчины уголовное дело.

По данным полиции, накануне вечером отец девочки сообщил о ее исчезновении. Школьница около 12:00 уехала из дома на велосипеде и не вернулась. В течение часа после поступления заявления сотрудники МВД установили дом, где могла находиться несовершеннолетняя. Прибывшим полицейским мужчина оказал сопротивление и угрожал применить насилие в отношении себя. После его задержания на придомовой территории было обнаружено тело ребенка.

В региональном управлении СК сообщили, что 7 августа мужчина предоставил 12-летней девочке газовый баллончик бытового назначения, содержимое которого не предназначено для употребления внутрь. После его употребления школьница потеряла сознание и умерла от острого отравления. Мужчина хотел спрятать тело девочки, но не успел из-за прибытия сотрудников полиции, разыскивавших девочку.

Уголовное дело возбуждено по статьям о вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и причинении смерти по неосторожности (п. «в» ч. 3 ст. 151 и ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мужчина задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

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