В Крыму задержали экс-депутата после обнаружения тела во дворе его дома
По данным полиции, накануне вечером отец девочки сообщил о ее исчезновении. Школьница около 12:00 уехала из дома на велосипеде и не вернулась. В течение часа после поступления заявления сотрудники МВД установили дом, где могла находиться несовершеннолетняя. Прибывшим полицейским мужчина оказал сопротивление и угрожал применить насилие в отношении себя. После его задержания на придомовой территории было обнаружено тело ребенка.
В региональном управлении СК сообщили, что 7 августа мужчина предоставил 12-летней девочке газовый баллончик бытового назначения, содержимое которого не предназначено для употребления внутрь. После его употребления школьница потеряла сознание и умерла от острого отравления. Мужчина хотел спрятать тело девочки, но не успел из-за прибытия сотрудников полиции, разыскивавших девочку.
Уголовное дело возбуждено по статьям о вовлечении несовершеннолетней в антиобщественные действия и причинении смерти по неосторожности (п. «в» ч. 3 ст. 151 и ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мужчина задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.