В Крыму задержали экс-депутата после обнаружения тела во дворе его дома

По данным полиции, накануне вечером отец девочки сообщил о ее исчезновении. Школьница около 12:00 уехала из дома на велосипеде и не вернулась. В течение часа после поступления заявления сотрудники МВД установили дом, где могла находиться несовершеннолетняя. Прибывшим полицейским мужчина оказал сопротивление и угрожал применить насилие в отношении себя. После его задержания на придомовой территории было обнаружено тело ребенка.