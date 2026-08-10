Минимум 18 человек погибли при землетрясении в Колумбии
По меньшей мере 18 человек погибли в колумбийской Перейре в результате землетрясения, сообщило радио Caracol.
«Мэр Перейры подтвердил, что на данный момент 18 человек погибли в результате землетрясения», – говорится в публикации.
Землетрясение произошло 10 августа в Колумбии в 7:34 утра по местному времени. Толчки были зафиксированы в 4 км к востоку от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Магнитуда землетрясения составила 7,4 балла.
Как отмечает газета The New York Times, сейсмологи могут пересмотреть заявленную магнитуду. Новая информация может побудить ученых геологической службы обновить карту силы землетрясения.