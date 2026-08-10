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Главная / Общество /

Минпросвещения утвердило обновленную программу по обществознанию

Ведомости

Минпросвещения утвердило обновленную программу по обществознанию, которая начнет действовать в российских школах с 1 сентября 2026 г. Предмет будут преподавать в 9–11-х классах, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Единые государственные учебники для 9-х и 10-х классов уже подготовлены и поступят в школы с начала нового учебного года. Ученики 11-х классов перейдут на новые учебники с 1 сентября 2027 г. В обновленном курсе усилены связи с историей, литературой и географией.

Переход на новую модель преподавания проходит поэтапно. С 1 сентября 2025 г. обществознание изучали в 8–11-х классах, а с нового учебного года оно останется только в расписании 9–11-х классов. Освободившиеся часы будут направлены на изучение истории. Общий объем курса также сократится. Ранее на обществознание в 6–9-х и 10–11-х классах отводилось в общей сложности 272 часа. Теперь программа предусматривает 34 часа в 9-м классе и 102 часа в 10–11-х классах.

16 июля стало известно, что в новый учебник по обществознанию для десятиклассников добавлен раздел о страховании. Учебник напечатан издательством «Просвещение» под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

24 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что обществознание в школах будут изучать три года вместо шести без потери практического смысла. Он отметил, что правками занимается в том числе Медведев, которого назвал блестящим главным редактором и известным правоведом.

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