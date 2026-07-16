В учебник по обществознанию под редакцией Медведева добавили тему страхования
В новый учебник по обществознанию для десятиклассников добавлен раздел о страховании, передает ТАСС. Учебник напечатан издательством «Просвещение» под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
В разделе содержится информация как об имущественном, так и о личном страховании. По данным агентства, параграф по первой теме касается КАСКО. В учебнике объясняется суть этого продукта, а также отмечается, что сегодня у граждан есть возможность дистанционного урегулирования убытков.
Кроме того, десятиклассников обучают, что личное страхование позволяет им покрывать риски, связанные со здоровьем и продолжительностью жизни человека. Авторы называют такие продукты, как добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней и страхование жизни.
24 июня помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что обществознание в школах будут изучать три года вместо шести без потери практического смысла. Он отметил, что правками занимается в том числе Медведев, которого назвал блестящим главным редактором и известным правоведом.
В тот же день министр просвещения Сергей Кравцов показал новые учебники по обществознанию для девятых и десятых классов. «Ведомости» писали, что учебник состоит из пяти разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика», а также «Россия на пути в будущее».