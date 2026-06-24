Мединский: курс по обществознанию сокращен без потери практического смысла

24 июня министр просвещения Сергей Кравцов показал новые учебники по обществознанию для девятых и десятых классов. «Ведомости» писали, что учебник состоит из пяти разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика», а также «Россия на пути в будущее».