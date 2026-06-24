Мединский: курс по обществознанию сокращен без потери практического смысла
Обществознание в школах будут изучать три года вместо шести без потери практического смысла. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передают «Вести».
«Все лучшее, что было в прежнем курсе, касательно общества, экономики, государства, права, – оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы», – сказал он.
Правками занимается, в том числе, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, которого Мединский назвал блестящим главным редактором и известным правоведом.
24 июня министр просвещения Сергей Кравцов показал новые учебники по обществознанию для девятых и десятых классов. «Ведомости» писали, что учебник состоит из пяти разделов: «Человек и общество», «Государство и право», «Культура», «Экономика», а также «Россия на пути в будущее».
Отдельные параграфы посвящены традиционным ценностям российского общества, критике западных элит, а также понятиям «дезинформация» и «фейк».