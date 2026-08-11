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Минсельхоз создал платформу ускоренной селекции культур ПУСК

Ведомости

Минсельхоз РФ на базе Тимирязевского университета создал платформу, предназначенную для ускоренной селекции культур. Новая разработка получила название ПУСК. Об этом глава ведомства Оксана Лут сообщила президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по науке и образованию.

«Платформа создана для того, чтобы быстрее выводить новые сорта и гибриды, и выводить именно на рынок, чтобы можно было их использовать», – заявила министр.

По ее словам, к проекту присоединились 86 партнеров, среди них научно-исследовательские институты, вузы и коммерческие структуры. В ходе заседания Лут дополнила, что в животноводстве сотрудничество помогает использовать генетические возможности животных, чтобы увеличить их продуктивность.

Ранее, 10 августа, стало известно, что сбор урожая пшеницы в России перешагнул экватор. На текущий момент с 14,8 млн га площадей получено более 60 млн т, что на 6 млн т больше, чем за ту же дату в прошлом году.

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