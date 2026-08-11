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Главная / Стиль жизни /

Инстасамка заявила, что покидает российский шоу-бизнес и Россию

Она не планирует возвращаться и будет делать музыку на английском языке
Ведомости

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) объявила об отъезде из России, следует из сообщения в ее Telegram-канале. 

«Я не вернусь. По многим причинам. Основная из них – мне просто стало тесно в нашей индустрии. Считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, достигла своего потолка, и мне пора двигаться дальше», – сказала она в обращении.

Артистка заявила, что сейчас занимается переводом своих песен на английский язык и планирует развивать карьеру на международном рынке. 

Инстасамка уже покидала Россию после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Она вернулась в страну в 2023 г. и встретилась с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. После этого Telegram-канал Shot писал, что Инстасамка пообещала Мизулиной убрать из своих треков все упоминания наркотиков и «меньше материться».

В интервью журналистке Ксении Собчак в октябре 2025 г. исполнительница, отвечая на вопрос, чувствует ли она себя свободной, заявила, что «50 на 50». Журналистка предположила тогда, что Зотеева «очень напуганная». Артистка не подтвердила и не опровергла это предположение, заявив, что, возможно, через несколько лет «будет смотреть на это все по-другому».

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