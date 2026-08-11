Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UGLD0,674-0,46%CNY Бирж.12,244+0,51%IMOEX2 323,82+1,33%RTSI888,69+1,61%RGBI115,56+0,3%RGBITR779,04+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В «Москвичке» рассказали о состоянии PR-директора, сбитой «Камазом»

Ведомости

Пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская, на которую наехал грузовой автомобиль на Ходынской улице в центре столицы, находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом бренд-директор издания Алена Бедрова рассказала ТАСС.

«Она в стабильном состоянии, средней тяжести. Дышит сама, в сознании. Находится в реанимации», – сказала она.

Как отметила Бедрова, у Чаковской диагностирован перелом основания черепа и ребер, а также ушиб внутренних органов. Бедрова добавила, что пострадавшая «не помнит о случившемся».

ДТП произошло 11 августа в 11:00 по мск. Чаковскую сбил водитель «Камаза», когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места преступления. Позже его удалось задержать.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её