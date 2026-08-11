В «Москвичке» рассказали о состоянии PR-директора, сбитой «Камазом»

Пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская, на которую наехал грузовой автомобиль на Ходынской улице в центре столицы, находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом бренд-директор издания Алена Бедрова рассказала ТАСС.