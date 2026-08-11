В «Москвичке» рассказали о состоянии PR-директора, сбитой «Камазом»
Пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская, на которую наехал грузовой автомобиль на Ходынской улице в центре столицы, находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом бренд-директор издания Алена Бедрова рассказала ТАСС.
«Она в стабильном состоянии, средней тяжести. Дышит сама, в сознании. Находится в реанимации», – сказала она.
Как отметила Бедрова, у Чаковской диагностирован перелом основания черепа и ребер, а также ушиб внутренних органов. Бедрова добавила, что пострадавшая «не помнит о случившемся».
ДТП произошло 11 августа в 11:00 по мск. Чаковскую сбил водитель «Камаза», когда девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места преступления. Позже его удалось задержать.