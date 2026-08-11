МВД объявило в розыск политолога Татьяну Становую
Политолог Татьяна Становая
В базе не указано, по какой статье ведется розыск. Как отметил ТАСС, она может быть обвинена по статье об участии в «нежелательной» организации.
В 2024 г. Минюст внес Становую в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, она создавала материалы для изданий, признанных иноагентами и нежелательными в России.
В июле Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении политолога. Ее обвиняют в сотрудничестве с «нежелательной» организацией.