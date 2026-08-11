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МВД объявило в розыск политолога Татьяну Становую

Ведомости

Политолог Татьяна Становая (считается в России иноагентом) объявлена в уголовный розыск, следует из данных базы розыска МВД России.

В базе не указано, по какой статье ведется розыск. Как отметил ТАСС, она может быть обвинена по статье об участии в «нежелательной» организации.

В 2024 г. Минюст внес Становую в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, она создавала материалы для изданий, признанных иноагентами и нежелательными в России.

В июле Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении политолога. Ее обвиняют в сотрудничестве с «нежелательной» организацией.

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