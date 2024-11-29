Политолог Становая внесена в реестр иностранных агентов

Политолог Становая внесена в реестр иностранных агентовВ перечень Минюста также попали ИЦ «Сова» и проект «Радио Сахаров»
Минюст включил политолога Татьяну Становую в реестр иностранных агентов. По информации ведомства она принимала участие в создании материалов для издания The Moscow Times
Становая в 2003 г. заступила на работу в Центр политических технологий (ЦПТ), в котором проработала 15 лет, возглавив аналитический департамент. В 2010 г. покинула Россию, а в 2018 г. во Франции создала компанию - R.Politik. Reality of Russian Politics, занимающуюся изучением политических процессов в РФ. Становая также выступает колумнистом в ряде изданий: газеты The Moscow Times и издания Republic.ru
Также Минюст признал иноагентом исследовательский центр «Сова». По данным ведомства, ИЦ принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранного агента, распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и получал денежные средства от иностранного источника. Региональный исследовательский центр был основан в 2002 г. российским исследователями Александром Верховским и Галиной Кожевниковой. Минюст также выделяет экспертов Наталию Юдину и Марию Кравченко как участников ИЦ. «Сова» занимается мониторингом радикальных движений, экстремистсткого и религиозного характера. В 2023 г. постановлением Мосгорсуда был ликвидирована головной РОО Центр «Сова». Участники продолжили деятельность уже под исследовательским центром с идентичным названием.
Проект «Радио Сахаров» также был включен в реестр иноагентов. Минюст обвиняет организацию в том же, в чем и «Сову», но еще добавляет, что проект предоставлял площадку для выступления других иноагентов. Сам проект позиционирует себя как интернет-радио и подкаст-платформа, на которых обсуждаются события в России и мире. По информации Минюста, за работу площадки ответственны экс-глава Сахаровского центра Сергей Лукашевский и продюсер Полина Филиппова. Сам проект был создан при поддержке немецкой организации по обучению журналистов.
С учетом изменений со стороны Минюста, на данный момент в перечне находятся 495 физлиц и 398 организаций, признанных иноагентами. 22 ноября Минюст внес в реестр иностранных агентов экс-депутата Госдумы Олега Шеина (считается в РФ иноагентом) и бывшего активиста «Молодежного «Яблока» Вадима Ваганова (считается в РФ иноагентом).
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу, участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.
Кроме того, 20 ноября депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Он обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать один специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Таким образом планируется ограничить этих лиц в финансовых правах, пояснял глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»)