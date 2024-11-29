Политолог Становая внесена в реестр иностранных агентов

Проект «Радио Сахаров» также был включен в реестр иноагентов. Минюст обвиняет организацию в том же, в чем и «Сову», но еще добавляет, что проект предоставлял площадку для выступления других иноагентов. Сам проект позиционирует себя как интернет-радио и подкаст-платформа, на которых обсуждаются события в России и мире. По информации Минюста, за работу площадки ответственны экс-глава Сахаровского центра Сергей Лукашевский и продюсер Полина Филиппова. Сам проект был создан при поддержке немецкой организации по обучению журналистов.