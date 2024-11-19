Комитет Думы по безопасности рекомендовал принять проект о спецсчетах иноагентов

Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. Кроме того, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Сейчас в реестре Минюста 887 физических лиц, организаций, проектов и объединений, которые считаются в России иноагентами.