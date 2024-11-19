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Комитет Думы по безопасности рекомендовал принять проект о спецсчетах иноагентов

Ведомости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия»).

По словам парламентария, иноагенты должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «эти лица действуют против интересов нашей страны», «участвуют в информационном противоборстве на стороне противника», а некоторые «финансируют вооруженные силы Украины».

«Только за последние три года в реестр иноагентов включены 124 сотрудника антироссийских пропагандистских СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, льющих грязь на свою страну, 51 политический и 25 общественных деятелей, 25 блогеров», – написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что признанные иноагентами граждане получают в России «немалые авторские гонорары за свои песни, книги, фильмы». В то же время, утверждает Пискарев, жители России поддерживают решение об ограничении этих лиц в финансовых правах, не уточнив при этом, в чем выражается такая поддержка.

Законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Соавторы инициативы – 429 депутатов из всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Законопроект обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента.

Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. Кроме того, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Сейчас в реестре Минюста 887 физических лиц, организаций, проектов и объединений, которые считаются в России иноагентами.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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