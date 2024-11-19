Комитет Думы по безопасности рекомендовал принять проект о спецсчетах иноагентов
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев («Единая Россия»).
По словам парламентария, иноагенты должны быть ограничены в своих финансовых правах, поскольку «эти лица действуют против интересов нашей страны», «участвуют в информационном противоборстве на стороне противника», а некоторые «финансируют вооруженные силы Украины».
«Только за последние три года в реестр иноагентов включены 124 сотрудника антироссийских пропагандистских СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, льющих грязь на свою страну, 51 политический и 25 общественных деятелей, 25 блогеров», – написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что признанные иноагентами граждане получают в России «немалые авторские гонорары за свои песни, книги, фильмы». В то же время, утверждает Пискарев, жители России поддерживают решение об ограничении этих лиц в финансовых правах, не уточнив при этом, в чем выражается такая поддержка.
Законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 ноября. Соавторы инициативы – 429 депутатов из всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным. Законопроект обязывает иноагентов, получающих в России доход от интеллектуальной деятельности, открывать специальный рублевый счет, на который и должны перечисляться авторские вознаграждения. Распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента.
Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу. Кроме того, иноагентам запрещено участвовать в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Сейчас в реестре Минюста 887 физических лиц, организаций, проектов и объединений, которые считаются в России иноагентами.