Глава РЦИС предложил упростить закон об ИИ и авторском праве

Ранее, 31 июля, советник президента России Елена Ямпольская в беседе с «Ведомостями» отметила, что закон о развитии ИИ, подписанный президентом 26 июля, не отменяет и не заменяет нормы ГК. Она уточнила, что по закону для обучения ИИ можно использовать только свободно доступные материалы с разрешения автора. Бесконтрольное использование интеллектуальной собственности исключено.