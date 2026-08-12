Глава РЦИС предложил упростить закон об ИИ и авторском праве
Законопроект о регулировании искусственного интеллекта в рамках взаимодействия правообладателей и технокорпораций следует упростить. Об этом заявил председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский.
По мнению эксперта, закон об ИИ нужно ограничить после слов «допускается использование правомерно полученных произведений». Как отметил Кричевский, остальные предложения по регулированию излишни.
«Все, что дальше, – про «извлечение», «фрагменты», «обучение», про opt-out и технические ограничения – уводит нас в дебри, где мы уже видели, как за 10 лет заблудились европейцы. Точка», – заявил глава РЦИС.
Он дополнил, что закон должен действовать по правилам Гражданского кодекса (ГК) РФ: свободное использование по исчерпывающему перечню, коллективное управление там, где индивидуальное согласие невозможно, обязательная компенсация автору.
Ранее, 31 июля, советник президента России Елена Ямпольская в беседе с «Ведомостями» отметила, что закон о развитии ИИ, подписанный президентом 26 июля, не отменяет и не заменяет нормы ГК. Она уточнила, что по закону для обучения ИИ можно использовать только свободно доступные материалы с разрешения автора. Бесконтрольное использование интеллектуальной собственности исключено.