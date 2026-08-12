Столкнувшую дочь с 10 этажа женщину отправили в СИЗО на два месяца

Как установило следствие, в ночь с 9 на 10 августа Образцова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Между ней и ее малолетней дочерью возник конфликт, в результате которого мать столкнула девочку с балкона. Из-за падения ребенок получил множественные травмы. В Следственном комитете уточнили, что девочка госпитализирована. Образцова свой умысел объяснить не смогла.