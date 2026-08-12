Столкнувшую дочь с 10 этажа женщину отправили в СИЗО на два месяца
Сергиево-Посадский суд заключил под стражу женщину, которая столкнула дочь с балкона 10-го этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного суда.
«Суд избрал Образцовой А.Р. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 10 октября 2026 г.», – говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в покушении на жизнь несовершеннолетней дочери по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Как установило следствие, в ночь с 9 на 10 августа Образцова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Между ней и ее малолетней дочерью возник конфликт, в результате которого мать столкнула девочку с балкона. Из-за падения ребенок получил множественные травмы. В Следственном комитете уточнили, что девочка госпитализирована. Образцова свой умысел объяснить не смогла.
7 августа 18-летняя жительница республики Хакасия была задержана по подозрению в убийстве своего трехмесячного сына. Как объяснила девушка, она пыталась успокоить ребенка. Мать сдавила руками шею и голову ребенка. Подозреваемая не рассчитала силу, в результате чего младенец скончался.