Telegram оштрафовали на 14,6 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму 14,6 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию. Об этом сообщил ТАСС.
В отношении Telegram составили три протокола об административных правонарушениях. Они касались неудаления информации о зацеперах и экстремистских организациях, а также публикаций с ответами на ЕГЭ.
Суд признал Telegram виновным по ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством).
В июне Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. по той же причине.
Telegram заблокирован в России с февраля. По версии Роскомнадзора, мессенджер недостаточно защищает персональные данные пользователей, а также не принимает достаточных мер для противодействия мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях.