Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AKRN18 336-2,46%CNY Бирж.12,295+0,42%IMOEX2 294,8-1,25%RTSI871-1,99%RGBI115,57+0,18%RGBITR779,39+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер исполнитель русского шансона Михаил Гулько

Ведомости
MSC MEDIA
MSC MEDIA

Исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Радио Шансон».

Гулько в июле отметил 95-летний юбилей. На радиостанции его назвали одним из исполнителей, определивших историю русского шансона.

«Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами», – заявили в пресс-службе. «Радио Шансон» также выразило соболезнования родным и близким певца.

Гулько родился в 1931 г. в Харькове. В 1980 г. он эмигрировал в США по израильской визе и продолжил музыкальную деятельность в Нью-Йорке. С 1993 г. артист гастролировал в России. В эмиграции Гулько выпустил альбом «Синее небо России», а также исполнял песни «Белая береза», «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек», «Господа офицеры» и другие композиции. В 2002 г. он получил диплом «Академик шансона» из рук Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии «Шансон года».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте