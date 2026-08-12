Умер исполнитель русского шансона Михаил Гулько
Исполнитель русского шансона Михаил Гулько умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Радио Шансон».
Гулько в июле отметил 95-летний юбилей. На радиостанции его назвали одним из исполнителей, определивших историю русского шансона.
«Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами», – заявили в пресс-службе. «Радио Шансон» также выразило соболезнования родным и близким певца.
Гулько родился в 1931 г. в Харькове. В 1980 г. он эмигрировал в США по израильской визе и продолжил музыкальную деятельность в Нью-Йорке. С 1993 г. артист гастролировал в России. В эмиграции Гулько выпустил альбом «Синее небо России», а также исполнял песни «Белая береза», «Колыма», «Поручик Голицын», «Эшелон», «Окурочек», «Господа офицеры» и другие композиции. В 2002 г. он получил диплом «Академик шансона» из рук Михаила Танича, а в 2007-м стал лауреатом премии «Шансон года».