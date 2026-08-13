Пять человек погибли при разминировании в Севастополе
Четверо пиротехников МЧС и охранник погибли при разминировании боеприпасов ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Саперы обследовали территорию после атаки ВСУ, когда средство поражения сдетонировало.
«Это страшная утрата. У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль», – написал Развожаев.
Он принес соболезнования семьям погибших и заверил, что правительство Севастополя и МЧС окажут им необходимую помощь и поддержку.
10 августа в результате атаки украинских беспилотников в Нижнекамске погибло 13 человек. Среди них один ребенок. В городе объявили траур. Люди несли цветы и плюшевые игрушки к мемориалу, образовавшемуся около городского музея.