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Пять человек погибли при разминировании в Севастополе

Ведомости

Четверо пиротехников МЧС и охранник погибли при разминировании боеприпасов ВСУ в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Саперы обследовали территорию после атаки ВСУ, когда средство поражения сдетонировало.

«Это страшная утрата. У каждого из них остались семьи, друзья, коллеги. Никакие слова сейчас не способны заглушить эту боль», – написал Развожаев.

Он принес соболезнования семьям погибших и заверил, что правительство Севастополя и МЧС окажут им необходимую помощь и поддержку.

10 августа в результате атаки украинских беспилотников в Нижнекамске погибло 13 человек. Среди них один ребенок. В городе объявили траур. Люди несли цветы и плюшевые игрушки к мемориалу, образовавшемуся около городского музея.   

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