Ямпольская: экзамен по русскому для иностранцев не станет лазейкой для нелегалов

Она добавила, что обучение иностранцев в вузах осуществляется в рамках квотированных мест. Ямпольская подчеркнула, что они сдают несколько экзаменов помимо русского языка и зачисление происходит после успешной сдачи всех испытаний. Кроме того, советник добавила, что в вузы зачисляются иностранцы, которые хотят принести пользу России, разделяют ее культуру и уважают ее ценности.