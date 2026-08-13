Ямпольская: экзамен по русскому для иностранцев не станет лазейкой для нелегалов
Советник президента Елена Ямпольская заявила, что тревоги по поводу того, что вступительный экзамен по русскому языку для иностранцев может стать лазейкой для нелегальной миграции, – необоснованные.
«Испытание сдается иностранными гражданами исключительно в целях поступления на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации», – сказала Ямпольская.
Она добавила, что обучение иностранцев в вузах осуществляется в рамках квотированных мест. Ямпольская подчеркнула, что они сдают несколько экзаменов помимо русского языка и зачисление происходит после успешной сдачи всех испытаний. Кроме того, советник добавила, что в вузы зачисляются иностранцы, которые хотят принести пользу России, разделяют ее культуру и уважают ее ценности.
6 августа Ямпольская заявила, что в России введут экзамен по русскому языку для иностранных граждан. Образовательная организация сама решает, в каком формате он пройдет. Проект данной концепции уже разработан.