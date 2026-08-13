В порту Роттердама произошел взрыв, один человек погиб

Ранее, в конце июля, на юго-западе Нидерландов произошел масштабный сбой в движении поездов из-за возгорания на линии в Роттердаме. Пожар произошел рядом со станцией «Роттердам Стадион», спасатели ликвидировали тление в кабельном канале. Было повреждено около 100 кабелей, ремонт занял несколько дней. Сбой затронул десятки тысяч пассажиров.