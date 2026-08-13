В порту Роттердама произошел взрыв, один человек погиб
Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате взрыва рядом с топливным хранилищем в промышленном порту Роттердама. Об этом сообщила газета De Telegraaf.
По информации издания, инцидент произошел на предприятии Gunvor Energy. На территории этой компании бригада, нанятая для проведения ремонтных работ, занималась обслуживанием нескольких трубопроводов. На одном из резервуаров для хранения топлива имеются следы взрывного воздействия, уточнила газета.
На месте инцидента работает множество служб экстренного реагирования. Кроме того, там находился вертолет для перевозки пострадавших.
Ранее, в конце июля, на юго-западе Нидерландов произошел масштабный сбой в движении поездов из-за возгорания на линии в Роттердаме. Пожар произошел рядом со станцией «Роттердам Стадион», спасатели ликвидировали тление в кабельном канале. Было повреждено около 100 кабелей, ремонт занял несколько дней. Сбой затронул десятки тысяч пассажиров.