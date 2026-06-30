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В Нидерландах сбой в движении поездов затронул десятки тысяч пассажиров

Ведомости

На юго-западе Нидерландов произошел масштабный сбой движения поездов после возгорания на линии в Роттердаме, передает Algemeen Dagblad.

Возгорание произошло возле станции «Роттердам Стадион». Спасатели потушили тлеющий пожар в кабельном канале.

«На первый взгляд, ничего серьезного не произошло. <...> Вечером выясняется, что через кабельный канал проходит не менее 299 кабелей, предназначенных для управления сигналами и стрелками», – говорится в материале.

Пожар повредил порядка 100 кабелей, ремонтные работы займут несколько дней. Собеседники издания заявили, что это «не очень сложная работа, но, безусловно, трудоемкая». И-за сбоя пострадают десятки тысяч пассажиров железнодорожной сети.

19 июня в Европе произошло два случая столкновений поездов. При инциденте с грузовыми поездами в Мюнхене погиб один человек, сообщала Die Zeit. Похожий инцидент произошел к северу от Лондона, но с пассажирскими поездами East Midlands Railway. Тогда погиб машинист, 89 человек пострадали.

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