В Нидерландах сбой в движении поездов затронул десятки тысяч пассажиров
На юго-западе Нидерландов произошел масштабный сбой движения поездов после возгорания на линии в Роттердаме, передает Algemeen Dagblad.
Возгорание произошло возле станции «Роттердам Стадион». Спасатели потушили тлеющий пожар в кабельном канале.
«На первый взгляд, ничего серьезного не произошло. <...> Вечером выясняется, что через кабельный канал проходит не менее 299 кабелей, предназначенных для управления сигналами и стрелками», – говорится в материале.
Пожар повредил порядка 100 кабелей, ремонтные работы займут несколько дней. Собеседники издания заявили, что это «не очень сложная работа, но, безусловно, трудоемкая». И-за сбоя пострадают десятки тысяч пассажиров железнодорожной сети.