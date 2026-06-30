В Нидерландах сбой в движении поездов затронул десятки тысяч пассажиров

19 июня в Европе произошло два случая столкновений поездов. При инциденте с грузовыми поездами в Мюнхене погиб один человек, сообщала Die Zeit. Похожий инцидент произошел к северу от Лондона, но с пассажирскими поездами East Midlands Railway. Тогда погиб машинист, 89 человек пострадали.