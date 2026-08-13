Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожара на яхте у Фетхие
Генконсульство РФ в Анталье не получало обращений от российских туристов о пожаре на борту яхты в бухте Катранджи у средиземноморского курорта Фетхие, сообщили ТАСС в диппредставительстве.
«Генконсульство России в Анталье выясняет подробности случившегося. По предварительной информации единой турецкой экстренной службы 112, серьезных пострадавших в результате происшествия нет, сведений о пострадавших россиянах также не зафиксировано. В генконсульство обращений российских туристов по указанному инциденту не поступало», – говорится в сообщении.
Дипломаты продолжают держать ситуацию на контроле.
Ранее сообщалось, что 13 августа в 11:00 произошел пожар на экскурсионной яхте Toys Boat, где находилось 115 пассажиров, среди которых были дети. Возгорание началось на кухне. Причина пока не установлена. Началась работа по эвакуации пассажиров. На месте работали спасатели и медики.
10 августа произошел пожар в Андалусии. Было эвакуировано 474 человека. Пожар затронул более 8000 га. На месте работало 605 специалистов, 178 единиц техники и до 26 воздушных судов.