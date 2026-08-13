Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за пожара на яхте у Фетхие

Ранее сообщалось, что 13 августа в 11:00 произошел пожар на экскурсионной яхте Toys Boat, где находилось 115 пассажиров, среди которых были дети. Возгорание началось на кухне. Причина пока не установлена. Началась работа по эвакуации пассажиров. На месте работали спасатели и медики.