Из-за лесного пожара в испанской Андалусии эвакуировали почти 500 человек

26 июля агентство EFE сообщало, что более 115 000 человек эвакуированы или находятся в зонах ограничения доступа из-за лесных пожаров в Испании. Огонь уничтожил свыше 45 000 га в Мадридском сообществе и провинции Авила, при этом пламя продолжает распространяться в сторону Толедо. Серьезная ситуация сохраняется в провинции Кастельон, где горит Валь-д'Уйшо. Периметр пожара там достиг 21 км. Основная масса пострадавших – около 100 000 человек – приходится на Мадрид и Авилу, еще 15 000 – на Кастельон.