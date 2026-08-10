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Из-за лесного пожара в испанской Андалусии эвакуировали почти 500 человек

Ведомости

В испанской Андалусии из-за масштабного лесного пожара эвакуированы 474 человека. Огонь в районе муниципалитета Ньебла провинции Уэльва затронул более 8000 га и пока остается неконтролируемым, сообщило El Correo.

В тушении задействованы 605 специалистов, 178 единиц техники и до 26 воздушных судов. Работу пожарных осложняют переменчивый ветер и низкая влажность. В регионе продолжает действовать второй уровень чрезвычайной ситуации.

Основные усилия спасателей направлены на защиту близлежащих населенных пунктов и предотвращение распространения огня на соседнюю провинцию Севилья. Для этого были созданы две линии обороны – на севере зоны пожара и на левом берегу реки Рио-Тинто.

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Пожар начался 6 августа и за последующие дни значительно усилился, сообщает издание. По площади затронутой территории он стал одним из наиболее масштабных в Андалусии за последние годы. Наиболее пострадавшими остаются муниципалитеты Ньебла и Вальверде-дель-Камино.

26 июля агентство EFE сообщало, что более 115 000 человек эвакуированы или находятся в зонах ограничения доступа из-за лесных пожаров в Испании. Огонь уничтожил свыше 45 000 га в Мадридском сообществе и провинции Авила, при этом пламя продолжает распространяться в сторону Толедо. Серьезная ситуация сохраняется в провинции Кастельон, где горит Валь-д'Уйшо. Периметр пожара там достиг 21 км. Основная масса пострадавших – около 100 000 человек – приходится на Мадрид и Авилу, еще 15 000 – на Кастельон.

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Неконтролируемые лесные пожары продолжают бушевать во Франции и Испании. Более 300 000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает CBS News. Местные власти называют эвакуацию крупнейшей со времен Второй мировой войны.
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Неконтролируемые лесные пожары продолжают бушевать во Франции и Испании. Более 300 000 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает CBS News. Местные власти называют эвакуацию крупнейшей со времен Второй мировой войны. / Europa Press / TASS

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