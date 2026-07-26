Филиппо: антироссийские санкции лишили Испанию вертолетов для борьбы с пожарами
Санкции ЕС против России мешают Испании использовать вертолеты Ка-32 для тушения масштабных пожаров под Мадридом. Об этом написал в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Санкции ЕС против России фактически парализовали работу флота вертолетов Ка-32, используемых в Испании для борьбы с лесными пожарами, – из-за отсутствия запасных частей и российских техников», – говорится в сообщении.
Как отметил Филиппо в совем посте, российские вертолеты считаются особенно эффективными в противопожарных миссиях: у них высокая грузоподъемность (от 4,5 до более 5 т воды, сбрасываемой за один заход), хорошая маневренность, надежность в условиях высоких температур и на больших высотах. Они эксплуатировались частными компаниями по контракту с испанским Министерством экологического перехода или автономными сообществами, базы располагались в Андалусии, Арагоне, Эстремадуре и Гвадалахаре.
С начала СВО в 2022 г. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приостановило сертификат типа Ка-32. Дополнительные санкции, введенные в 2024 г. в отношении производителя Ка-32, заблокировали поставки запчастей и доступ российских техников и механиков, обязательных по контракту для обслуживания и сертификации. Без этого машины больше не могут легально летать под юрисдикцией ЕС, написал Филиппо.
Более 115 000 человек эвакуированы или находятся в зонах ограничения доступа из-за лесных пожаров в Испании. Огонь уничтожил свыше 45 000 га в Мадридском сообществе и провинции Авила, при этом пламя продолжает распространяться в сторону Толедо. Серьезная ситуация сохраняется в провинции Кастельон, где горит Валь-д'Уйшо. Периметр пожара там достиг 21 км. Основная масса пострадавших – около 100 000 человек – приходится на Мадрид и Авилу, еще 15 000 – на Кастельон, сообщает агенство EFE.