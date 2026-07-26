Филиппо: антироссийские санкции лишили Испанию вертолетов для борьбы с пожарами

Как отметил Филиппо в совем посте, российские вертолеты считаются особенно эффективными в противопожарных миссиях: у них высокая грузоподъемность (от 4,5 до более 5 т воды, сбрасываемой за один заход), хорошая маневренность, надежность в условиях высоких температур и на больших высотах. Они эксплуатировались частными компаниями по контракту с испанским Министерством экологического перехода или автономными сообществами, базы располагались в Андалусии, Арагоне, Эстремадуре и Гвадалахаре.