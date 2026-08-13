Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил работу

В тот же день Минсельхоз заявил о создании специального штаба с регионами, экспортерами и транспортниками для координации перевозок зерна. Для регионов будут определены оптимальные маршруты с учетом географических и экономических факторов. Штаб будет собирать планы закупок экспортеров, контролировать цены, согласовывать заявки на перевозки и вести мониторинг портовых отгрузок.