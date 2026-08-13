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Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил работу

Сергей Пахомов

Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил операционную деятельность. Об этом сообщила ГК «Дело» в своем официальном Telegram-канале.

Терминал прекращает прием зерна с машин и поездов, а также отгрузку на суда и другие операции. Решение принято для безопасности сотрудников и объектов. О возобновлении сообщат позже, уточнили в публикации.

В тот же день Минсельхоз заявил о создании специального штаба с регионами, экспортерами и транспортниками для координации перевозок зерна. Для регионов будут определены оптимальные маршруты с учетом географических и экономических факторов. Штаб будет собирать планы закупок экспортеров, контролировать цены, согласовывать заявки на перевозки и вести мониторинг портовых отгрузок.

12 августа Объединенная зерновая компания (ОЗК) сообщила, что ночная атака дронов на Новороссийск повредила инфраструктуру зернового терминала НКХП. Сотрудники не пострадали, ведется оценка ущерба.

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