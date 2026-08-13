Росстандарт утвердил новые требования к красной икре

Один из обновленных ГОСТов определяет требования к лососевой зернистой икре, поставляемой в упаковке для последующей расфасовки. Для икры первого сорта предусмотрен контроль отстоя после разморозки – это поможет выявить нарушения при посоле. Также установлена формула пересчета бензоата натрия в бензойную кислоту, чтобы исключить манипуляции с дозировкой консервантов. Кроме того, обязательным стал контроль температуры замороженной продукции.