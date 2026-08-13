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Росстандарт утвердил новые требования к красной икре

Ведомости

Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру, чтобы усилить контроль качества и бороться с подделками. Об этом ведомство сообщило агентству ТАСС.

«Изменения направлены на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижение рисков фальсификации при производстве и обороте продукции», – заявил Росстандарт.

Один из обновленных ГОСТов определяет требования к лососевой зернистой икре, поставляемой в упаковке для последующей расфасовки. Для икры первого сорта предусмотрен контроль отстоя после разморозки – это поможет выявить нарушения при посоле. Также установлена формула пересчета бензоата натрия в бензойную кислоту, чтобы исключить манипуляции с дозировкой консервантов. Кроме того, обязательным стал контроль температуры замороженной продукции.

Второй обновленный ГОСТ касается красной икры в банках. Теперь для ее производства разрешено использовать только икру из живой или свежей рыбы. Также документ уточняет требования к пищевым добавкам и устанавливает содержание соли: для первого сорта – 3–6%, для второго – 3–7%.

Новые стандарты официально начнут действовать с 1 июня 2027 г., но их разрешено использовать и раньше.

В апреле стало известно, что красная икра в рознице подешевела на 15%. По данным Росстата, в I квартале 2026 г. средняя цена килограмма красной икры в России составила 9387 руб.

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