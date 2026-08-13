В результате атак на ДНР пострадали 17 человек

Еще семь человек получили ранения в результате атак на автомобили, лечебное учреждение и автозаправочный комплекс в Харцызске, Мариуполе, Ясиноватой и Донецке. В Енакиеве при атаке на грузовик пострадали два человека. В Никитовском районе Горловки при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» тяжелые ранения получил подросток 2008 г. р., еще один парень 2009 г. р. также пострадал. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.