В результате атак на ДНР пострадали 17 человек
В ДНР за день пострадали 17 мирных жителей, включая двух несовершеннолетних, в результате атак беспилотников и подрыва на противопехотной мине. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Наибольшее число пострадавших зафиксировано после атаки на пассажирский электропоезд Ясиноватая – Успенская на станции «Кутейниково» в Иловайске – шесть человек. Машинист получил тяжелые ранения, оператор станции – ранения средней степени тяжести. Также пострадали начальник станции, проводник и двое пассажиров, включая девушку 2007 г. р.
Еще семь человек получили ранения в результате атак на автомобили, лечебное учреждение и автозаправочный комплекс в Харцызске, Мариуполе, Ясиноватой и Донецке. В Енакиеве при атаке на грузовик пострадали два человека. В Никитовском районе Горловки при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» тяжелые ранения получил подросток 2008 г. р., еще один парень 2009 г. р. также пострадал. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
По данным Пушилина, в результате атак повреждены пять жилых домов, десять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, четыре грузовых и 11 легковых автомобилей. Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Мариуполе, Енакиеве, Иловайске, Докучаевске, Харцызске и ряде муниципальных округов республики.
За день дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника над российскими регионами.