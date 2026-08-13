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Средства ПВО за день сбили 193 украинских беспилотника

Ведомости

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей. Кроме того, несколько беспилотников ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваторией Азовского и Черного морей.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что российские военные поразили украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.

Ночью силы ПВО уничтожили 362 украинских беспилотника над 19 российскими регионами и двумя морями. Глава Башкирии Радий Хабиров информировал, что из-за атаки БПЛА обломки упали на промзону, в результате чего начался пожар.

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