Средства ПВО за день сбили 193 украинских беспилотника
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей. Кроме того, несколько беспилотников ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваторией Азовского и Черного морей.
Ранее оборонное ведомство сообщало, что российские военные поразили украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.
Ночью силы ПВО уничтожили 362 украинских беспилотника над 19 российскими регионами и двумя морями. Глава Башкирии Радий Хабиров информировал, что из-за атаки БПЛА обломки упали на промзону, в результате чего начался пожар.