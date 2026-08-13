Силы ПВО сбили 362 дрона над 19 регионами
Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника над 19 российскими регионами и двумя морями, сообщило Минобороны.
Беспилотники ВСУ уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Крыма, Татарстана, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
13 августа глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что из-за атаки БПЛА обломки упали на промзону, в результате чего начался пожар.
Прошлой ночью российские ПВО сбили 502 украинских дрона над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
В течение дня 12 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников. Также 12 августа ВС РФ поразили склад с горюче-смазочными материалами, задействованный в интересах ВСУ, в порту Одессы.