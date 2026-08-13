Российские военные ударили по украинскому патрульному катеру и резервуарам с ГСМ

12 августа Армия России поразила резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры в порту Черноморск, сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ в порту Одесса, а также украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области.