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Российские военные ударили по украинскому патрульному катеру и резервуарам с ГСМ

Ведомости

Российские военные продолжили удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

ВС РФ поразили украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области. В порту Одесса Армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами и оборудование, используемое для разгрузки грузов военного назначения.

Удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, уточнили в Минобороны.

13 августа ВС России поразили в порту Измаил пункт временной дислокации подразделения украинской армии, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.  Был также поражен пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени.

12 августа Армия России поразила резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры в порту Черноморск, сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ в порту Одесса, а также украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области.

За минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 362 украинских беспилотника над 19 российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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