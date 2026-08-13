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ВС РФ поразили в порту Измаил пункт временной дислокации ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили в порту Измаил пункт временной дислокации подразделения украинской армии, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары наносились беспилотниками. Был также поражен пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени.

За ночь силы ПВО сбили 362 украинских беспилотника над 19 российскими регионами и двумя морями.

12 августа ВС РФ поразили высокоточным оружием и ударными беспилотниками резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры в порту Черноморск, сухогруз с военным имуществом, оборудованный средствами РЭБ, и танкер с топливом для ВСУ в порту Одесса, а также украинский патрульный катер в порту Очаков Николаевской области.

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