Москву накроет осенняя погода
В Москве ожидается средняя суточная температура около 14 градусов 14 августа. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».
Минимальная температура в столице – 9-11 градусов, в Московской области – 8-13 градусов. Максимальная температура будет достигать 19 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 10 м в секунду, местами порывы будут достигать 14 м в секунду.
Похолодание началось в Москве в середине этой недели. Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что август, который традиционно балует жителей столицы теплом, в этом году решил устроить настоящий погодный сюрприз. Нынешние показатели соответствуют климатической норме не августа, а первой половины сентября, отмечал он.
В выходные 15-16 августа теплая погода начнет возвращаться в столицу. Температура воздуха прогреется до 24-26 градусов.