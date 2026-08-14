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Москву накроет осенняя погода

Ведомости

В Москве ожидается средняя суточная температура около 14 градусов 14 августа. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает «РИА Новости».

Минимальная температура в столице – 9-11 градусов, в Московской области – 8-13 градусов. Максимальная температура будет достигать 19 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 10 м в секунду, местами порывы будут достигать 14 м в секунду.

Похолодание началось в Москве в середине этой недели. Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что август, который традиционно балует жителей столицы теплом, в этом году решил устроить настоящий погодный сюрприз. Нынешние показатели соответствуют климатической норме не августа, а первой половины сентября, отмечал он.

В выходные 15-16 августа теплая погода начнет возвращаться в столицу. Температура воздуха прогреется до 24-26 градусов.

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