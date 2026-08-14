Москву накроет осенняя погода

Похолодание началось в Москве в середине этой недели. Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что август, который традиционно балует жителей столицы теплом, в этом году решил устроить настоящий погодный сюрприз. Нынешние показатели соответствуют климатической норме не августа, а первой половины сентября, отмечал он.