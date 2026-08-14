Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
EUTR34,1+1,94%CNY Бирж.12,4520%IMOEX2 201,42-1,38%RTSI827,5-1,38%RGBI114,6-0,36%RGBITR773,55-0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ЕР предложила упростить обжалование автомобильных штрафов

Ведомости

Депутат Госдумы Александр Сидякин от партии «Единая Россия» предложил создать быстрый и понятный механизм обжалования ошибочных штрафов для водителей. Обжаловать штраф можно будет через электронные сервисы, где автомобилист сможет проверить начисление. Об этом сказано на официальном сайте партии.

 «В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», сказал Сидякин.

По словам Сидякина, это может помочь сделать информацию о штрафах полной, а механизм обратной связи – эффективным.

13 августа «Единая Россия» выступила за устранение перекосов при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест в вузах. Как заявил замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко, путь от сдачи ЕГЭ до поступления на бюджет должен быть более справедливым и понятным для школьников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь