ЕР предложила упростить обжалование автомобильных штрафов
Депутат Госдумы Александр Сидякин от партии «Единая Россия» предложил создать быстрый и понятный механизм обжалования ошибочных штрафов для водителей. Обжаловать штраф можно будет через электронные сервисы, где автомобилист сможет проверить начисление. Об этом сказано на официальном сайте партии.
«В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», сказал Сидякин.
По словам Сидякина, это может помочь сделать информацию о штрафах полной, а механизм обратной связи – эффективным.
13 августа «Единая Россия» выступила за устранение перекосов при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест в вузах. Как заявил замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко, путь от сдачи ЕГЭ до поступления на бюджет должен быть более справедливым и понятным для школьников.