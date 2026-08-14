ЕР предложила упростить обжалование автомобильных штрафов

«В официальных приложениях и на сайтах важно предусмотреть отдельное окно для жалоб и оперативной связи с ответственными службами. До оплаты человеку нужно показывать фото нарушения, его описание, дату и точное время – этого достаточно, чтобы проверить требование и исключить спорные ситуации», сказал Сидякин.