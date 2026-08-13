В ЕР выступили за устранение перекосов при поступлении по ЕГЭ и олимпиадам

7 августа «Ведомости» писали, что ведущие российские университеты отметили рост числа олимпиадников в структуре поступивших на бюджет абитуриентов. Об этом ректоры и представители вузов (МГТУ им. Баумана, МГИМО, ИТМО и др.) сообщили на пресс-конференции, посвященной завершению приоритетного этапа зачисления, и в ответ на запросы «Ведомостей». На отдельных направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места, что, по словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ставит вопрос о необходимости корректировки системы проведения интеллектуальных состязаний.