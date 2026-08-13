В ЕР выступили за устранение перекосов при поступлении по ЕГЭ и олимпиадам
Систему поступления в вузы необходимо точечно настроить и прежде всего стоит устранить перекосы при учете результатов экзаменов и олимпиад для получения бюджетных мест, считают в партии «Единая Россия». Эти предложения фракция обсуждает в рамках подготовки обновленной Народной программы.
«Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьезно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учетом их последствий», – отметил замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.
По его словам, правила должны оставаться понятными для школьников, которые заранее планируют поступление. Задача состоит в том, чтобы сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым, подчеркнул Ревенко.
6 августа советник президента Елена Ямпольская заявила, что перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении, нуждается в оптимизации. По ее словам, талантливые дети, набравшие высокие баллы на ЕГЭ, часто не могут попасть в вузы из-за большого числа поступающих по результатам олимпиад.
7 августа «Ведомости» писали, что ведущие российские университеты отметили рост числа олимпиадников в структуре поступивших на бюджет абитуриентов. Об этом ректоры и представители вузов (МГТУ им. Баумана, МГИМО, ИТМО и др.) сообщили на пресс-конференции, посвященной завершению приоритетного этапа зачисления, и в ответ на запросы «Ведомостей». На отдельных направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места, что, по словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ставит вопрос о необходимости корректировки системы проведения интеллектуальных состязаний.