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Суд приговорил россиянина к 23 годам за шпионаж для Польши

Ведомости

Мосгорсуд осудил гражданина России на 23 года лишения свободы по делу о шпионаже в пользу разведки Польши, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «Интерфакс».

Как заявили в спецслужбе, мужчина после начала боевых действий на Украине в 2022 г. покинул Россию и сам установил контакт с представителем Службы военной разведки минобороны Польши. Представитель польской разведки поручил ему задание по сбору секретных сведений о перспективных образцах вооружения, применяемых российскими военными на Украине.

Помимо того, его обвинили в переводе криптовалюты на нужды вооруженных сил Украины, закупке амуниции и организации ее доставки из Польши на Украину.

Мужчине также назначили штраф в размере 800 000 руб. с ограничением свободы на срок два года.

В начале июля суд в Польше приговорил российского гражданина Игоря Рогова к семи годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Рогов признался, что собирал информацию об эмигрантах из России в Польше, а также о польских чиновниках, сотрудниках университетов и др.

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