Суд приговорил россиянина к 23 годам за шпионаж для Польши

Как заявили в спецслужбе, мужчина после начала боевых действий на Украине в 2022 г. покинул Россию и сам установил контакт с представителем Службы военной разведки минобороны Польши. Представитель польской разведки поручил ему задание по сбору секретных сведений о перспективных образцах вооружения, применяемых российскими военными на Украине.