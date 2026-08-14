Британские вузы впали в кризис из-за снижения числа иностранных студентов

Издание со ссылкой на МВД Британии отметило, что количество заявок на студенческие визы к концу июля снизилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. Поскольку заявки на летние визы поступают до начала учебного года, многие британские университеты понесут значительные потери, если тенденция сохранится. Газета уточнила, что количество иностранных студентов может снизиться на 30%.