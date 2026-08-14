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Британские вузы впали в кризис из-за снижения числа иностранных студентов

Сергей Пахомов

Британские университеты столкнулись с финансовым кризисом из-за сокращения числа иностранных студентов. Об этом в руководстве вузов рассказали The Guardian.

Как отметило издание, университеты просят правительство отменить сборы с иностранных студентов, которые были введены при бывшим премьер-министре Великобритании Кире Стармере. По данным газеты, из-за этого британские вузы находятся на грани банкротства.

Издание со ссылкой на МВД Британии отметило, что количество заявок на студенческие визы к концу июля снизилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. Поскольку заявки на летние визы поступают до начала учебного года, многие британские университеты понесут значительные потери, если тенденция сохранится. Газета уточнила, что количество иностранных студентов может снизиться на 30%.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Великобритания уменьшит прямую экономическую помощь ряду африканских стран и Сирии более чем на 40%. Это произошло из-за сокращения ассигнований на эти цели с 0,5 до 0,3% валового национального дохода. Как пишет FT, сокращение помощи связано с новыми внешнеполитическими приоритетами Лондона.

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