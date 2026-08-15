Директору клиники для детей с РАС предъявили обвинение в мошенничестве
Следственный комитет России предъявил обвинение руководителю и врачу частной московской клиники по делу о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Им инкриминируются мошенничество (ст. 159 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 2 ст. 118 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Директора и врача задержали.
По версии следствия, с декабря 2017 г. по апрель 2026 г. обвиняемые целенаправленно подыскивали родителей детей с расстройствами аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Они пользовались отчаянным желанием семей помочь своим детям и убеждали их оплачивать дорогостоящие услуги и препараты. Методы лечения не имели научного обоснования, не были показаны при таких неврологических диагнозах и не входили в клинические рекомендации Минздрава России. Родители годами платили за лечение, которое заведомо не могло помочь их больным детям. Полученные от мошенничества средства обвиняемые отмывали через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.
Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности, роли каждого участника и возможные дополнительные эпизоды.
Следствие ходатайствовало перед Чертановским районным судом Москвы об аресте обвиняемых.
В клинике на Варшавком шоссе, дома у главного врача и сотрудников учреждения уже прошли обыски. Изъяты финансовая, медицинская и организационная документация, электронные носители и другие материалы.
Суд заключил под стражу до 28 сентября гендиректора клиники, сообщили в Мосгорсуде.