Директору клиники для детей с РАС предъявили обвинение в мошенничестве

По версии следствия, с декабря 2017 г. по апрель 2026 г. обвиняемые целенаправленно подыскивали родителей детей с расстройствами аутистического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Они пользовались отчаянным желанием семей помочь своим детям и убеждали их оплачивать дорогостоящие услуги и препараты. Методы лечения не имели научного обоснования, не были показаны при таких неврологических диагнозах и не входили в клинические рекомендации Минздрава России. Родители годами платили за лечение, которое заведомо не могло помочь их больным детям. Полученные от мошенничества средства обвиняемые отмывали через подставные банковские карты, оформленные на третьих лиц.