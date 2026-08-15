В Душанбе задержали 10 человек по подозрению в умышленном заражении ВИЧ

29 июля ООН предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования. В опубликованном ежегодном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) говорится, что объем международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ сократился более чем на $1,5 млрд – с $8,8 млрд в 2024 г. до $7,3 млрд в 2025 г.