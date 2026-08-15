В Душанбе задержали 10 человек по подозрению в умышленном заражении ВИЧ
Сотрудники милиции Душанбе задержали 10 человек по подозрению в умышленном заражении граждан ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает управление МВД по столице Таджикистана. Число потенциальных пострадавших может превышать 60 человек.
«Только за текущий год сотрудниками столичной милиции были задержаны 10 человек, подозреваемых в заражении других граждан ВИЧ», – говорится в сообщении главка.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 125 Уголовного кодекса Таджикистана. Материалы направлены в суд. В случае доказательства вины подозреваемым может грозить от трех до десяти лет лишения свободы.
По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, на 2025 г. в Таджикистане проживали более 13 тыс. человек с ВИЧ.
29 июля ООН предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования. В опубликованном ежегодном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) говорится, что объем международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ сократился более чем на $1,5 млрд – с $8,8 млрд в 2024 г. до $7,3 млрд в 2025 г.
По данным организации, в 2025 г. ВИЧ заразились еще 1,2 млн человек, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.