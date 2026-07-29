ООН предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования
Дальнейшее сокращение международного финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новой волне распространения инфекции в мире. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS).
«Объем международного финансирования мероприятий по борьбе с ВИЧ сократился более чем на $1,5 млрд – с $8,8 млрд в 2024 г. до $7,3 млрд в 2025 г.», – говорится в документе.
Как отмечают авторы исследования, объем финансирования снизился на 18% и достиг минимального уровня почти за два десятилетия. По оценке UNAIDS, сокращение международной помощи, а также урезание расходов на профилактику ВИЧ и работу с населением может привести к новому всплеску эпидемии. По данным организации, в 2025 г. ВИЧ заразились еще 1,2 млн человек, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.
В докладе также говорится, что без принятия срочных мер по достижению целей, намеченных на 2030 г., число новых случаев ВИЧ-инфекции может превысить 3 млн.
В ООН отметили, что в 2025 г. объем мировой помощи сократился на 23%. Наиболее серьезно это затронуло программы в сфере глобального здравоохранения и борьбы с ВИЧ. Для ряда африканских стран внешнее финансирование покрывало более 90% расходов на такие программы.
По данным UNAIDS, в 2025 г. рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции был зафиксирован в трех регионах мира и 21 стране, включая государства Восточной Европы и Центральной Азии. Кроме того, около 9 млн из 41 млн человек, живущих с ВИЧ, не получали необходимого лечения, а почти половина детей с этим диагнозом не имела доступа к антиретровирусной терапии.
3 июня заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий сообщал на сессии Петербургского международного экономического форума, что в России проживает менее 1 млн человек с ВИЧ-инфекцией. По его словам, с 2016 г. заболеваемость ВИЧ в стране сократилась вдвое, а около 90% людей с этим диагнозом знают о своем статусе и имеют возможность своевременно начать лечение.