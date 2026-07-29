ООН предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ из-за сокращения финансирования

Как отмечают авторы исследования, объем финансирования снизился на 18% и достиг минимального уровня почти за два десятилетия. По оценке UNAIDS, сокращение международной помощи, а также урезание расходов на профилактику ВИЧ и работу с населением может привести к новому всплеску эпидемии. По данным организации, в 2025 г. ВИЧ заразились еще 1,2 млн человек, а 570 000 умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.