Умер академик РАН, специалист по борьбе со СПИДом Вадим Покровский
Академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом, заслуженный деятель науки РФ Вадим Покровский умер 20 мая в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Покровский большую часть жизни работал в Центральном НИИ эпидемиологии. За это время он прошел путь от клинического ординатора до руководителя профильного подразделения по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией.
В Роспотребнадзоре отметили, что ученый стал одним из ключевых специалистов в области изучения эпидемиологии, патогенеза, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний. Покровский стоял у истоков формирования системы противодействия ВИЧ в России. В 1980–1990-х гг. при его участии был выявлен «нулевой пациент», расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте и создана методология борьбы с заболеванием, которая позднее легла в основу общероссийской сети центров профилактики и борьбы со СПИДом.
Возглавляемый им отдел за десятилетия работы превратился из специализированной лаборатории в одно из ведущих научных учреждений страны, занимающихся вопросами эпиднадзора, профилактики, диагностики и лечения ВИЧ. Как подчеркнули в ведомстве, созданная Покровским научная школа получила признание не только в России, но и за рубежом.
Помимо ВИЧ-инфекции научные интересы Покровского включали демографические аспекты и социально-экономическое влияние инфекционных заболеваний. Покровский был автором более 700 научных публикаций, ряда книг и патентов, входил в бюро отделения медицинских наук РАН и редколлегии пяти научных журналов.
«Научная и общественная деятельность Вадима Валентиновича может служить примером для современного поколения специалистов, посвятивших свою жизнь медицинской науке», – отметили в Роспотребнадзоре, выразив соболезнования родным и близким ученого.