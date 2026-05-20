Умер академик РАН, специалист по борьбе со СПИДом Вадим Покровский

В Роспотребнадзоре отметили, что ученый стал одним из ключевых специалистов в области изучения эпидемиологии, патогенеза, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний. Покровский стоял у истоков формирования системы противодействия ВИЧ в России. В 1980–1990-х гг. при его участии был выявлен «нулевой пациент», расследована внутрибольничная вспышка ВИЧ-инфекции в Элисте и создана методология борьбы с заболеванием, которая позднее легла в основу общероссийской сети центров профилактики и борьбы со СПИДом.