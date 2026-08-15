Пропавшего в Петербурге адвоката Шамиля Ахаева нашли мертвым
Пропавший в Санкт-Петербурге адвокат Шамиль Ахаев найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб», – рассказали в отряде.
Ахаев исчез 10 августа после того, как уехал на рабочую встречу в поселок Репино. Заявка на поиск адвоката поступила на горячую линию «ЛизаАлерт» 11 августа.
14 августа главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в связи с исчезновением адвоката.
Тело Ахаева обнаружили в лесу под Петербургом. Как пишет «Фонтанка», смерть могла наступить от удушья. Следов насилия на теле нет. Как видно на записях с камер видеонаблюдения, Ахаев один ушел в сторону лесополосы. При этом мужчина «вел себя странным образом», уточняет издание.
Ахаев – действующий член Невской коллегии адвокатов. Адвокатский статус он получил около 16 лет назад. Среди судебных процессов, в которых участвовал Ахаев, – спор Северо-Западного научно-исследовательского института культурного и природного наследия с общественно-деловым центром «Охта», а также дело Владимира Кулибабы, которого обвиняли в организации убийства Игоря Савина и его телохранителя Кирилла Угольникова.