Пропавшего в Петербурге адвоката Шамиля Ахаева нашли мертвым

Тело Ахаева обнаружили в лесу под Петербургом. Как пишет «Фонтанка», смерть могла наступить от удушья. Следов насилия на теле нет. Как видно на записях с камер видеонаблюдения, Ахаев один ушел в сторону лесополосы. При этом мужчина «вел себя странным образом», уточняет издание.