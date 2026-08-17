Умерла жена писателя Бориса Акунина Эрика Чхартишвили

3 декабря 2025 г. суд заочно приговорил Акунина к 15 годам лишения свободы. Писателя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ему также назначили штраф в размере 200 000 руб. и на шесть лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете. Дополнительно суд назначил штраф в размере 400 000 руб.