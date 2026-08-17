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Умерла жена писателя Бориса Акунина Эрика Чхартишвили

Елена Вострикова

Эрика Чхартишвили, жена писателя Бориса Акунина (признан в России иноагентом), умерла после тяжелой болезни. Об этом сообщило издание Zima Magazine.

По данным издания, в последнее время Чхартишвили боролась с тяжелым заболеванием. Она была второй женой писателя. С 2014 г. супруги жили в Лондоне.

3 декабря 2025 г. суд заочно приговорил Акунина к 15 годам лишения свободы. Писателя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Ему также назначили штраф в размере 200 000 руб. и на шесть лет запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете. Дополнительно суд назначил штраф в размере 400 000 руб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. По версии следствия, Акунин, которого в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, продолжил публиковать материалы без обязательной маркировки.

27 января Таганский суд Москвы оставил без изменения назначенный Акунину режим отбывания наказания, отказавшись заменить колонию строгого режима на общий режим. Решение было принято апелляционной инстанцией по второму уголовному делу в отношении писателя.

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